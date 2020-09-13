شكرا لقرائتكم خبر عن صحة بورسعيد تحدد آخر موعد للكشف الطبي على الراغبين في الترشح لـ«النواب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أن آخر ميعاد للكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب هو يوم ٩/٢٦ في الثانية ظهرا.
ويكون إجراء الكشف الطبي على المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب من الساعة ٩ صباحا وحتى ٩ مساء ماعدا يوم ٩/٢٦ إلى الثانية ظهراً، وذلك بمقر المجلس الطبي العام بجوار ديوان مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد.
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