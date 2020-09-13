شكرا لقرائتكم خبر عن صحة بورسعيد تحدد آخر موعد للكشف الطبي على الراغبين في الترشح لـ«النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أن آخر ميعاد للكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب هو يوم ٩/٢٦ في الثانية ظهرا.

ويكون إجراء الكشف الطبي على المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب من الساعة ٩ صباحا وحتى ٩ مساء ماعدا يوم ٩/٢٦ إلى الثانية ظهراً، وذلك بمقر المجلس الطبي العام بجوار ديوان مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد.