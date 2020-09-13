شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب بحيرة الصرف الصحي.. منازل حي دحروج بدسوق مهددة بالانهيار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعاني أهالي دحروج بالمنطقة الكائنة خلف مسجد السيده عائشه بالقرب من مخبز أبوشادي بدسوق من تحول المنطقة لبحيرة مجاري، بسبب ترك بيارة صرف صحي خلف المسجد تطفح عدة أيام فحولت المنطقه لبحيرة مجاري ومصدر للحشرات والذباب وكافة الحشرات، وهاجمت المنازل.

طفح مجاري

طفح مجاري

طفح مجاري

وتحولت المنطقه لبؤرة تلوث بيئي في الوقت الذي تسعي فيه الدوله لمحاربة التلوث ومواجهته ضمن إجراءات مواجهة كورونا، كما تحولت بحيرة المجاري لبؤرة تلوث يلعب فيها الأطفال لتهددهم بالأمراض الفتاكة، وبعد أكثر من أسبوع من شكوي أهالي الحي لتسليك بيارة الصرف الصحي المتهالكة، جرى تسليكها وطرق مياه المجاري تغرق المنطقه وتقتحم المنازل وتهددها بالإنهيار، واستغاث الأهالي بالمسؤلين بمجلس مدينة دسوق والصرف الصحي دون جدوى.

طفح مجاري

صبري عتمان، القيادي الناصري أكد أن مايتم هو إستهزاء بأرواح المواطنين، وأكد أن شبكة الصرف الصحي بدسوق مهلهله وتهدد المواطنين.

إبراهيم زغلول، عضو مجلس محلي المحافظه السابق طالب اللواء جمال نور الدين, محافظ كفرالشيخ بفتح ملف العمليات التي جرى تنفيذها ضمن شبكة الصرف الصحي بدسوق ومحاسبة المسؤلين, مؤكدا وجود إهمال في تلك العمليات.

أحمد عيسي، نائب رئيس مدينة دسوق لشؤن النظافه والتجميل، قال إنه سيتصل بمسؤلي الصرف الصحي لإرسال كساحة لشفط تلك المياه، حفاظًا على أهالي المنطقة من التلوث البيئي.

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