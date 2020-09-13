شكرا لقرائتكم خبر عن في بورسعيد.. الرعاية الصحية تطلق حملة «من حقك تعرف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون الموافق ١٣ سبتمبر، حملة «من حقك تعرف» للتوعية الصحية وتعريف المرضى بحقوقهم.
وبحسب بيان، الأحد، قام بالتوعية فريق من إدارتي الإعلام والتوعية الصحية ورضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,856
-
تعافي
83,261
-
وفيات
5,627
كانت هذه تفاصيل خبر في بورسعيد.. الرعاية الصحية تطلق حملة «من حقك تعرف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.