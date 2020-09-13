شكرا لقرائتكم خبر عن في بورسعيد.. الرعاية الصحية تطلق حملة «من حقك تعرف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون الموافق ١٣ سبتمبر، حملة «من حقك تعرف» للتوعية الصحية وتعريف المرضى بحقوقهم.

وبحسب بيان، الأحد، قام بالتوعية فريق من إدارتي الإعلام والتوعية الصحية ورضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية.