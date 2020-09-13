شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الأقصر» تعلن افتتاح ٣ مساجد جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ سيد عبدالدايم وكيل وزارة الاوقاف بالأقصر، ان يوم الجمعة القادم الموافق 2020/9/18 سيتم افتتاح عدد (3) مساجد افتتاحا رسميا وهم من المساجد التي تم الانتهاء من احلالها وتجديدها على نفقة الوزارة وهى مساجد مسجد الغرز بقرية الغرز بمركز ومدينة ارمنت، ومسجد النور بمدينة الاقصر، ومسجد أبو زيد بقرية العشى بمركز ومدينة الزينيه وذلك بحضور اصحاب قيادات الدعوه بادارات بندر الاقصر والزينيه وارمنت وغيرها من الادارات التابعه للمديريه، والقيادات التنفيذيه والدينيه والشعبية، وعدد من المواطنين.

وأوضح أن ذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، وتنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

الجدير بالذكر أن المساجد التي قامت المديرية بافتتاحها سابقا موزعة في مناطق مختلفة ومتنوعة وهذا يدل على الحرص الذي توليه وزاره الأوقاف ممثلة في مديرية أوقاف الاقصر وأبناء المحافظه في بذل الغالى في سبيل انشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير.