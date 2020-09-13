شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الأقصر» تعلن افتتاح ٣ مساجد جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الشيخ سيد عبدالدايم وكيل وزارة الاوقاف بالأقصر، ان يوم الجمعة القادم الموافق 2020/9/18 سيتم افتتاح عدد (3) مساجد افتتاحا رسميا وهم من المساجد التي تم الانتهاء من احلالها وتجديدها على نفقة الوزارة وهى مساجد مسجد الغرز بقرية الغرز بمركز ومدينة ارمنت، ومسجد النور بمدينة الاقصر، ومسجد أبو زيد بقرية العشى بمركز ومدينة الزينيه وذلك بحضور اصحاب قيادات الدعوه بادارات بندر الاقصر والزينيه وارمنت وغيرها من الادارات التابعه للمديريه، والقيادات التنفيذيه والدينيه والشعبية، وعدد من المواطنين.
وأوضح أن ذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، وتنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
الجدير بالذكر أن المساجد التي قامت المديرية بافتتاحها سابقا موزعة في مناطق مختلفة ومتنوعة وهذا يدل على الحرص الذي توليه وزاره الأوقاف ممثلة في مديرية أوقاف الاقصر وأبناء المحافظه في بذل الغالى في سبيل انشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير.
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