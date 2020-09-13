شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 4 مخالفات تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شددت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، على تكثيف الحملات الميدانية على كافة القطاعات الخدمية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
وأوضحت «المغربي»، في بيان، أن إدارة التموين بسفاجا شنت حملة تفتيشية ورقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروضات من المنتجات.
وأضافت أنه بالتنسيق مع فوزي دنقي، مدير إدارة التموين، تشن الوحدة المحلية حملات يومية على المحلات العامة والاسواق، موضحةً ان حملة اليوم أسفرت عن تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية ومحضر عدم إعلان عن الأسعار.
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