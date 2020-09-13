شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق السابق لعملية السلام دينيس روس: عرفات أبلغني رغبته المشاركة مع السادات في كامب ديفيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى أجواء تاريخية، يتم توقيع معاهدة السلام الإماراتية- الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء فى البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وهى اتفاقية السلام الأولى بين إسرائيل ودولة خليجية، والثالثة مع دولة عربية، بعد اتفاقيتى السلام مع مصر عام 1979، ومع الأردن فى 1994. «المصرى اليوم» التقت السفير الأمريكى المخضرم دينيس روس، مساعد الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، لشؤون الشرق الأوسط، حيث أكد أن خطوات الدول الخليجية الآن بالسلام مع إسرائيل، استكمالا لمسيرة السلام التى بدأتها مصر ١٩٧٩، مشيرا إلى أن العلاقات الطبيعية بين العرب وإسرائيل، يمكن أن تخدم المصالح الفلسطينية، مستشهدا بتجربة السلام بين مصر وإسرائيل، والتى لعبت دورا حاسما فى الدفاع عن المصالح الفلسطينية أيضا، على حد تعبيره. ودعا المبعوث الأمريكى السابق للشرق الأوسط، والذى سبق أن عمل مع إدارتى بوش الابن، وبيل كلينتون، الفلسطينيين إلى التعامل بشكل إيجابى مع دعوات السلام التى تجتاح الشرق الأوسط فى الوقت الراهن، بحيث يمكنهم تحقيق مصالح حقيقية، بدلا من الاكتفاء بدور رد الفعل، محذرا من إمكانية انعزالهم فى حال إصرارهم على المضى قدما عكس التيار السائد فى المنطقة. وإلى نص الحوار:

■ فى مثل هذه الأيام قبل أكثر من ٤٠ عاما، تم توقيع أول اتفاق سلام فى المنطقة بين مصر وإسرائيل فى البيت الأبيض، كيف تنظر إلى اتفاقية السلام الإماراتية- الإسرائيلية ودعوات السلام فى المنطقة؟

- إنه من الرائع حقا بعد كل هذه السنوات من العمل فى الشرق الأوسط رؤية أمر كهذا، فللمرة الأولى منذ سنوات عديدة، نرى عتبة مهمة جدًا يتم عبورها، قرار الإمارات ثم البحرين بالسلام مع إسرائيل سيفتح أبوابا عديدة من الأمل والاستقرار للمنطقة. لكن السلام مختلف الآن بالقطع عما كان عليه قبل أكثر من ٤٠ عاما، من عدة جوانب، فالإمارات مثلا دولة لم تخض حربًا مع إسرائيل ولا تشترك فى حدود معها، ومع ذلك، فقرارها الشجاع بالسلام مع إسرائيل لا يحقق السلام فحسب، بل يعمل على تعزيز التعاون لتحقيق التنمية فى الدولتين، لاسيما فى مجالات الأمن والمياه والصحة وغيرها.

وأنت تعلم أن التقدم فى السلام مع إسرائيل يثبت رجاحة الموقف المصرى من البداية، فعندما تقيم الدول العربية علاقات مع إسرائيل، فإنهم يقومون بإنشاء قناة جديدة للتواصل، ربما تكون فى صالح الفلسطينيين، وهذا ما حدث بالفعل فى السلام بين مصر وإسرائيل، حيث أثبتت التجربة أن الاتصالات المصرية مع الإسرائيليين ساعدت الفلسطينيين.

■ كيف تنظر إلى الموقف الفلسطينى الآن من دعوات السلام فى المنطقة؟

- الشىء المثير للاهتمام بالنسبة لى فى الاتفاق هو أنه يرسل عدة رسائل للفلسطينيين وغيرهم، الرسالة الأولى أن الدول العربية ستصيغ سياستها الخارجية على أساس مصالحها الخاصة فى المقام الأول، الرسالة الثانية للفلسطينيين، مفادها أن دول المنطقة لها احتياجاتها الخاصة ولها مصالحها الخاصة وأن كل شىء فى المنطقة لن يظل مجمداً حتى تقرر القيادة الفلسطينية إنهاء حالة الجمود، هذا أمر أيضا غير منطقى.

الرسالة الثالثة أنه فى الشرق الأوسط صوت مرتفع لترجيح كفة العقل، يشير إلى أنه يمكنك أن تتخذ خطوات وسيطة مع إسرائيل إذا اتخذت الخطوة التالية، فهذا ما أود أن أراك تفعله تجاه الفلسطينيين، فى هذه الحالة يمكنك أن تخدم مصالحك ومصالح الفلسطينيين، وأود أن أقول أيضًا مصلحة إسرائيل أيضا.

فى الحقيقة، الفلسطينيون يفكرون الآن بنفس عقلية الماضى، وهى إذا كان العرب يتواصلون مع إسرائيل فهذا فوز لإسرائيل، وبالتالى نخسر، بدلاً من التفكير بعملية وبراجماتية، لأن الواقع أثبت لنا أنه يمكن ترجمة فوز إسرائيل إلى فوز لهم أيضًا، لقد ثبتت التجربة العملية من خلال علاقة مصر مع إسرائيل والأردن مع إسرائيل، حتى علاقة الاتحاد الأوروبى بإسرائيل مصدر مفيد للفلسطينيين، ويجب أن يفكروا أكثر فى كيفية الاستفادة منها.

ودعنى أكشف لك لقد قال لى ياسر عرفات، شخصيا ذات مرة خلال لقاءاتى المتعددة معه إبان عملى فى الشرق الأوسط، إنه كان يود الذهاب إلى كامب ديفيد مع السادات، لكن السوفيت والسوريين لن يدعوه يفعل هذا، ولهذا درس بالغ الأهمية للفلسطينيين لا تدع دول أخرى تفرض عليك ما يجب فعله افعل ما تريد لكن اربطه بمصالحك ومصالح شعبك الحقيقية.

■ مهلا.. هل تقول إن عرفات نفسه كان يود مشاركة السادات فى كامب ديفيد؟

- نعم.. هذا ما قاله لى بنفسه.. أنت تعلم أنه تم توجيه الدعوة للفلسطينيين للمشاركة فى كامب ديفيد، لقد كان السادات حريصا طوال الوقت على القول إن مفاوضاته مع الجانب الإسرائيلى ليست لمجرد استرجاع سيناء، إنما أيضا حل مشاكل الفلسطينيين، وتم توجيه الدعوة لهم أكثر من مرة، لكنهم لم يستجيبوا لأسباب مختلفة، وهذا ما قاله لى عرفات بأن السوفييت والسوريين لم يكونوا ليدعوه يفعل هذا، وهذا أيضا يثبت أن هناك دولا أخرى لا تريد حقا مصلحة الشعب الفلسطينى وتتلاعب بقياداته الآن، لتحقيق أهداف سياسية ضيقة على حساب الفلسطينيين.

■ أى دول تقصد هذه المرة؟

- أنت تعلم والجميع يعلم أن تركيا تضغط الآن على الفلسطينيين لعدم التجاوب مع أى دعوات سلام، إيران كذلك موجودة فى المشهد، نصيحتى للفلسطينيين أن يتبنوا المواقف التى يمكن فى الواقع أن تغيير سلوك الآخرين، لا تتبنى المواقف التى تجعلك تشعر بالرضا خلال اللحظة ذاتها فحسب ولا تغير شيئًا، ادعوهم للتفكير فى تحويل الأمر لصالحهم، ألا ينتظروا الآخرين لتحقيق كل شىء لهم، لا ينتظرون حتى يكونوا معزولين تمامًا، فهذا سيحدث بمرور الوقت، من المؤكد أن الفلسطينيين لن ينتظروا حتى يجدوا أنفسهم فى صف تركيا بمفردهم، لو كنت أحد مستشارى الرئيس الفلسطينى «أبومازن»، لنصحته بالتفاوض مع الدول العربية الأخرى التى تريد عقد سلام مع إسرائيل، لا ترفض السلام مع إسرائيل حتى نحصل على كل ما نريد، اطلب فقط تحسين ظروف الفلسطينيين، اطلب أمورا يمكن أن تحدث تغييرا على المدى البعيد، مرة أخرى لو كان الفلسطينيون استجابوا لدعوة السادات بالمشاركة فى مفاوضات السلام المصرية- الإسرائيلية لكان تم حل كل شىء الآن.

اطلب من الآخرين أن يساعدوك بهدوء وليس بصوت عال، على سبيل المثال، يمكن طلب زيادة سيطرة السلطة الفلسطينية على 50٪ من الضفة الغربية بدلا من الـ 40٪ الحالية، يمكن المطالبة ببناء منطقة صناعية فى بعض المناطق، والسماح بزيادة الأنشطة السياسية والاقتصادية على طول البحر الميت لتطوير تلك المنطقة للسياحة، يمكن أن تكون مصدر دخل كبيرا فى المستقبل.

Advertisements

إننى أدعو الفلسطينيين إلى التفكير خارج الفكر التقليدى واتخاذ مواقف أكثر عقلانية وعملية لمصلحتهم فى النهاية، لقد قال لى أعضاء الوفود الفلسطينية المشاركة فى عمليات التفاوض إنه إذا قامت دول أخرى بنقل سفاراتها إلى القدس سنقطع العلاقات معها، هل هذا حقا عقوبة؟!

■ كيف تنظر إلى دعوات السلام المنتشرة فى الشرق الأوسط الآن؟

- دعنى أكون صريحا معك، منطقة الشرق الأوسط ستشهد الكثير من الاضطرابات المستقبلية بسبب تأثير تغير المناخ، الذى يجتاح العالم الآن ولكن فى الشرق الأوسط سيكون تأثيره كبيرا، لاسيما مع انتشار الجفاف الذى سيضغط على موارد المياه بالمنطقة، ومشكلة الأمن الغذائى التى تواجه شعوب المنطقة، وفى الوقت نفسه، لا نعرف إذا كان وباء كورونا آخر الأوبئة التى نواجهها، ولتلك الأسباب فنحن بحاجة للمزيد من التعاون العابر للحدود، لاسيما إذا كان هذا التعاون بين دول رائدة علميا وتكنولوجيا مثل الإمارات وإسرائيل.

وفى الحقيقة لا أذيع سرا، إذا قلت إن هناك العديد من الدول العربية التى ليست لديها علاقات رسمية مع إسرائيل، لديها ما يمكن أن أسميه علاقات هادئة مع إسرائيل، وفى حالة الإمارات، فقد تطورت هذه العلاقات الهادئة خلال العقد الماضى، مدفوعة بتصور التهديدات المشتركة التى تواجه المنطقة سواء من إيران وميليشياتها المنتشرة بالمنطقة أو أخطار الإرهاب وخطر صعود الإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين الراديكاليين، التعاون لم يشمل فقط الجوانب الأمنية بل امتد لبعض المجالات الاقتصادية، فهناك عدد كبير من الشركات الإسرائيلية التى تعمل فى عدد من الدول العربية التى ليست لديها علاقات رسمية مع إسرائيل. وخطة ترامب للسلام مؤخرا «صفقة القرن» ألقت بالكرة فى الملعب العربى، وكما كان متوقعا من أغلب الدول العربية أن ترفض أى خطط للضم الأحادى لأراضى الضفة، لكن الإمارات ردت بشكل فعال وعملى وعرضت على الإدارة الأمريكية السلام مع إسرائيل مقابل تجميد ضم أراضى الضفة.

■ فى تقديرك كيف سيؤثر السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل على فرص السلام فى المنطقة؟

- هذا سؤال جيد، سأصيغ الأمر بهذه الطريقة، أعتقد أن ما حدث مؤخرا يمكن أن يكون مساهماً رئيسياً فى تعزيز السلام بشكل عام، لأن هناك نموذجًا مثيرًا للاهتمام هنا، كما تعلم، نتنياهو قال «السلام مقابل السلام»، لكن فى الواقع لديك أمر مختلف هنا، ولهذا أقول إن هناك نموذجًا، حيث فى حالة الإمارات اتخذت خطوة تجاه إسرائيل لكنها طلبت شيئاً فى المقابل من إسرائيل لصالح الفلسطينيين. ولو اتخذت كل دولة عربية نفس المنهج لتم حل جميع المشاكل العالقة، ومثلا هناك حلول عديدة مرحلية كنا نفكر فيها فى مراكز الأبحاث كان يمكن تقديمها للفلسطينيين والإسرائيليين، ومنها مثلا: يمكن السماح للفلسطينيين ببناء منازل فى المنطقة C وهى حوالى 60٪ من الضفة الغربية، بينما يعيش 95٪ من السكان الفلسطينيين فى مناطق A ،B ،C لكن حوالى 250000 يعيشون فى مناطق C وبالمناسبة، هناك نقص فى المساكن فى المناطق A ،B وإذا تم السماح ببناء المساكن فى المنطقة C، فسيكون ذلك جيدًا من الناحية الاقتصادية لأن صناعة البناء والتشييد مصدر للوظائف، وهذا مثال واحد على شىء يمكن القيام به، بعبارة أخرى، إذا كنت تتخذ خطوة جزئية فى طريق الحل الشامل فهذا عملى.

■ فى تقديرك ماذا عن الدور الأمريكى النشط فى صياغة السلام بين الدول العربية وإسرائيل؟

- دعنى أكون صريحا معك، الدبلوماسية الأمريكية تدرك جيدا أنها لن تتمكن فجأة من حل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث إن السياسات الأمريكية أبعد مما يرغب الإسرائيليون فى تقديمه وعرضه، كما أن نفس السياسات دون ما يطلبه الفلسطينيون، والدبلوماسية الأمريكية الواقعية تعمل على وجه الخصوص على سد الفجوة النفسية على الأقل، ويمكننا تغيير الظروف وهذه هى الطريقة التى نفكر بها، اتفاق السلام الأخير ولاسيما فيما فعلته الإمارات مع إسرائيل يفتح القدرة على تغيير الظروف وستكون الدبلوماسية الأمريكية الذكية موجهة نحو التحدث مع الدول العربية المستعدة للنظر أكثر، لاتخاذ خطوات من التطبيع المحدود ثم التطبيع الكامل، ونوع الأشياء التى ستُطلب فى المقابل من شأنها أن تحسن واقع الفلسطينيين.