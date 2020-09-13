شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تفتيش بيئية لمراجعة تطبيق الاجراءات الوقائية بالفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة تفتيشية بيئية من الإدارة العامة لشؤون البيئة بالبحر الأحمر، بحملة لمراجعة تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بالفنادق والمنتجعات السياحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد بيان للإدارة جدية الفنادق والمنتجعات السياحية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات البيئية، وكذلك كيفية معالجة منظومة المخلفات الطبية الخطرة.

وأضاف البيان أن اللجنة نفذت عدة لقاءات توعوية للعاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية للتأكيد على أهمية ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والكشف الدوري عليهم واستخدام المطهرات بشكل مستمر.

وتستكمل اللجنة أعمالها في متابعة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في الفنادق والمنتجعات السياحية التي حصلت على رخصة التشغيل طبقًا للضوابط والإجراءات الموضوعة من قبل وزارة السياحة.