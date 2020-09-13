شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة يوم الثلاثاء لمدة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (كفر غطاطى – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتى المنصورية ) وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020 حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 16/9/2020، وذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية ضمن المشروعات القومية الجارى تنفيذها .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى .