شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة يوم الثلاثاء لمدة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (كفر غطاطى – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتى المنصورية ) وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020 حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 16/9/2020، وذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية ضمن المشروعات القومية الجارى تنفيذها .
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى .
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