شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تؤكد سعى الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، المتحدث الرسمى لشئون الموازنة بوزارة المالية، إن إنجازات الدولة تصيب جماعة الإخوان الإرهابية بالهلاوس وتجعلهم يكذبون، موضحة أن الفترة الراهنة نشهد استقرارا للمنظومة الضريبية. وأضافت، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة تسعى لتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين، ودفع المنظومة الضريبية بمزيد من السرعة، بجانب تحسين بيئة العمل.

ولفتت سارة عيد، إلى أنه يتم دفع النشاط الاقتصادى لحزمة تحسينات، ومنع أي تهرب ضريبى، ومزيد من الضبط الضريبى، وهو ما يجعل قنوات الإخوان تبث أكاذيب بشأن المنظومة الضريبية ضمن مخططات الإخوان الخبيثة للتحريض ضد مصر.