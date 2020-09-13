شكرا لقرائتكم خبر عن "البحث العلمى " تعلن أسماء طلاب جامعة الطفل الفائزين بمنحة السفر لروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، اليوم الأحد ، أسماء 10 طلاب فائزين من محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنصورة، السويس، وجنوب الوادي بمنحة السفر للمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا، وذلك بعد نجاحهم في اجتياز جميع مراحل مسابقة الفيزياء والتي أعلنت عنها الأكاديمية في يونيو الماضي وانتهت في 10 من سبتمبر الجاري .

ويعد برنامج "جامعة الطفل" أحد برامج الأكاديمية المنوط بنشر الثقافة العلمية واكتشاف الأطفال الموهوبين في العلوم الأساسية في مرحلة ما قبل الجامعة، وتتعاون جامعة الطفل مع 39 جامعة حكومية وخاصة ومعهد بحثي، كما أن جامعة الطفل عضو في الشبكة الأوروبية لجامعات الأطفال. واضاف سيادته ان الأكاديمية تعمل علي تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات العلمية الدولية حتى تتماشي مع أهداف الدولة ورؤيتها فى دعم الموهوبين و بالتالي اتاحة فرص حقيقية لاكتشاف ودعم الطلاب المتميزين في شتى المجالات.

وفي هذا السياق أكدت د. جينا الفقى المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية أن مسابقة الفيزياء تأتي ضمن الاتفاقية بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا، وهي المسابقة التي يتم تنظيمها للمرة الأولي بهدف رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل ومساعدتهم للانخراط في ثقافات أخرى وتهيئة بيئة مشجعة للإبداع والابتكار والتواصل، وتعد هذه المسابقة امتداد للتعاون بين الأكاديمية والمعهد والذي يشمل تنظيم المدارس الصيفية والشتوية سنويًا لطلاب الماجستير والدكتوراه المصريين وتدريب شباب الباحثين على الآليات والمفاهيم الحديثة لتأمين نهجًا متعدد التخصصات في مراحل التعليم المختلفة، وعليه تم تخصيص جزء من ميزانية الاتفاقية لعام 2020 لتمويل ١٠ من طلاب جامعة الطفل لحضور مدرسة صيفية في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا وكانت مسابقة الفيزياء هي الآلية التي تم اعتمادها لاختيار الأطفال المتميزين ممن يستحقون المنحة.

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والجدير بالذكر أن مسابقة الفيزياء رحلة تعليمية حديثة ومتكاملة العناصر بداية من مناهج المسابقة والتي تم وضعها من قبل خبراء في علم الفيزياء ومتخصصين في طرق وضع المناهج ومروراً باستخدام منصة إلكترونية للتعليم والتعلم والتواصل مع الطلاب عن بعد في ظل ظروف الوباء الراهنة ووضع الامتحان التحريري إلكترونياً وتقسيم الطلبة في لجان الكترونية وانتهاءاً بإجراء مقابلات شخصية على منصات إلكترونية من خلال لجان من اللجنة التنفيذية لجامعة الطفل للتحقق من السمات الشخصية للطالب وقدرته على التواصل بلغات أجنبيه وعليه يمكن القول ان مسابقة الفيزياء اثبتت نجاحاً كبيراً كآلية معتمدة لاختيار الموهوبين فى مجال ما وبالتالي ستقوم جامعة الطفل بتكرار التجربة فى مواد علمية اخرى.

وللاطلاع علي أسماء الفائزين من خلال صفحة الفيسبوك والموقع الرسمي لجامعة الطفل http://childuni.asrt.sci.eg