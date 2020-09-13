"فيصل والهرم ومتفرعاتهما".. الثلاثاء قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة 8 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب- محمد عبدالناصر: أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (كفر غطاطي – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتى المنصورية). وأضافت الشركة أن قطع الخدمة، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020 حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 16/9/2020، نظرًا لتحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها. وأشارت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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