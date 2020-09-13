مصدر أمني ينفي تجمع أهالي الدويقة وقطع طريق الأوتوستراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو تضمن تجمع عدد من الأهالى بمنطقة الدويقة بمحافظة القاهرة وقطع طريق الأوتوستراد.
وأوضح المصدر أن حقيقة الأمر ترجع إلى تردد عدد من المواطنين على أماكن مخصصة بمعرفة الحى لتسجيل بياناتهم ، وذلك فى إطار خطة تطوير المنطقة.
أوكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.
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