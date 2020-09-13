الذروة المسائية.. كثافات مرورية أعلى الدائري وكوبري أكتوبر وزحام بكورنيش النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عبد الرازق كثافات متحركة في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الأحد.

البداية من قطاع الطريق الدائري الذي يشهد زحاما من الأوتوستراد للبساتين والمتجه من المريوطية للمنيب ومن وصلة الطريق الصحراوي اتجاه المريوطية.

تباطؤ في حركة السيارات تم رصده بطريق الأوتوستراد بدءا من طريق السويس اتجاه سيتي ستارز، وكورنيش النيل للمتجه من الدائري للمعادي.

Advertisements

الأمر نفسه بطريق صلاح سالم بمحيط كوبري الفردوس في الاتجاهين، ومحور جوزيف تيتو في الاتجاهين وسط انتشار الخدمات المرورية لحسب الكثافات.

وبالانتقال إلى الحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو، سجل المحور زحاما للقادم من كوبري 15 مايو للدائري ومن نفق فودافون للمنصورية.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من المهندسين لرمسيس ومن ميدان التحرير لمنطقة المهندسين.