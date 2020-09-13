النقض: تأييد سجن متهمين ٣ سنوات بتهمة تهريب الآثار لإسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -طارق سمير:

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهمين اثنين في قضية تهريب الآثار إلى إسبانيا، وتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات، والغرامة المقررة.

كانت محكمة جنايات دمياط، قضت على متهمين بتهريب الآثار إلى إسبانيا، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لكل منهما.

وكانت جمارك الصادر بدمياط عام 2009 أحبطت تهريب واحدة من أكبر شحنات الآثار ممثلة في 388 قطعة أثرية في تجاويف قطع أثاث بشاحنة شركة "ن. ع." للموبيليات قبل توجهها لإسبانيا.