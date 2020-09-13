مصر | السجن 3 سنوات لمتهمين بالشروع في سرقة سيارة بالقطامية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر السجن 3 سنوات لمتهمين بالشروع في سرقة سيارة بالقطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حامد حسنين، بمعاقبة "ا.م" نقاش و"ي.ث" نقاش بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامهم في الشروع بسرقة سيارة بالقطامية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حامد حسنين، وبعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعبدالجليل مفتاح عبدالجليل، ومحمود عبدالمنعم القرموطي، بأمانة سر محمد شعراوي.

وكشف قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات انهم بدائرة قسم الطالبية بمحافظة القاهرة شرعوا في سرقة المنقولات وهي سيارة المملوكة للمجني عليه خالد حلمي وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بان قاما باشهار سلاح ابيض في وجهه واحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، فتمكنا من شل مقاومته وكان ذلك باحدي وسائل النقل البرية الا انه توقف اثر جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبسين بها، كما احرز المتهم الثاني سلاح ابيض مطواه بدون مسوغ من الضرورة المهنية او الحرفية.

وتضمنت شهادة المجني عليه خالد حلمي بالتحقيقات بانه يعمل سائق ومقيم بمركز اطسا بالفيوم انه حال استقلال المتهمان لسيارته ليقلهما الي احدي المناطق اشهرا في وجهه السلاح الابيض مطواه، محدثان اصابته الموصوفه بالتقرير الطبي محاولين الاستيلاء علي السيارة ملكه الي ان اصطدم باحد الارصفة فتمكن الاهالي من ضبطهما، وشهد رائد مباحث قسم القطامية بان تحرياته السرية توصلت الي صحة ما شهد به المجني عليه من قيام المتهمين بمحاولة سرقة السيارة المملوكة له باستخدام سلاح ابيض مطواه فامرت النيابة باحالتهم للمحاكمة الجنائية.