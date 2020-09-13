مصر | ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل موقع "الخليج 365" الإلكتروني، على مشروع نقل وتحديد محال إقامة بعض المحامين العموميين إلى دوائر مكتب النائب العام ونيابة الشئون المالية والتجارية ونيابة التهرب الضريبي ونيابة استئناف القاهرة ونيابة غرب القاهرة الكلية ونيابة مرور القاهرة الكلية ونيابة جنوب القاهرة لشئون الأسرة ونيابة شمال الحيزة الكلية ونيابة جنوب الجيزة لشئون الأسرة وغيرها من نيابات الاستئناف بمختلف أنحاء الجمهورية وجاء كشف توزيع العمل نصًا كالآتي:

Advertisements