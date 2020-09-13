مصر | ننشر خريطة توزيع العمل بمحكمة النقض للعام القضائي الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر خريطة توزيع العمل بمحكمة النقض للعام القضائي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365" على خريطة توزيع عمل الدوائر الجنائية والاقتصادية والمدنية والتجارية بمحكمة النقض للعام القضائي 2020-2021

كان قد حرص قضاة محكمة النقض على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال تواجدهم بدار القضاء العالي لحضور الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض السابق، وارتدوا جميعًا الكمامات مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وبدأت أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض، بكلمة رئيس محكمة النقض، ثم يليها إقرار توزيع العمل على دوائر المحكمة خلال أشهر الصيف لعام 2020، وفقًا للعام القضائي السابق واستجابة لجميع الرغبات في اختيار موعد الجلسات.

وأيضًا ترقية 59 من السادة قضاة المحكمة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض، بالإضافة إلى جمع الاختيارات لـ70 من نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول تعيين قضاة بمحكمة النقض وفقًا لما سيسفر عنه رأي الجمعية.

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وأيضًا تفويض رئيس محكمة النقض طبقًا لنص المادة 20 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل، كما تشمل ما يستجد من أعمال.

جدير بالذكر أن قرارات الجمعيات العمومية تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

وجاء كشف توزيع العمل نصًا كالاتي: