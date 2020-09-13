أخبار مصر | شيخ عموم المقاريء المصرية لـ "الخليج 365": انتخابات نقابة القراء لم تؤجل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شيخ عموم المقاريء المصرية لـ "الخليج 365": انتخابات نقابة القراء لم تؤجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء، إن انتخابات نقابة القراء لم تؤجل، مضيفا: لما شرعنا في قبول طلبات الترشح قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إنه سيشكل لجنة لتلقي وفحص طلبات الترشح حتى لا يحدث طعن عليها ووافقته النقابة على ذلك ثم تجرى بعدها الانتخابات.

وأوضاف حشاد في تصريح خاص: حتى الآن وزارة الأوقاف لم ترد على طلبات الترشح مؤكدًا أن انتخابات نقابة القراء لم تؤجل ولكن طلبات الترشح في الأوقاف وجاري فحصها وفي انتظار وزارة الأوقاف.

وأكمل: حال إخطارنا بالطلبات سنجري الانتخابات مؤكدا أن الانتخابات لن تتم إلا بهذا الإجراء وكل أوراق المرشحين في الوزارة.

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