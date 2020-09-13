أخبار مصر | في أول حوار له.. "نقيب البيطريين": لم الشمل أهم أهدافي.. والطبيب البيطري دوره وقائي وليس علاجي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر في أول حوار له.. "نقيب البيطريين": لم الشمل أهم أهدافي.. والطبيب البيطري دوره وقائي وليس علاجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت نقابة الأطباء البيطريين خلال الفترة الماضية إنتخابات التجديد النصفي لإختيار نقيبا عاما يمثل المهنة والنقابة، حيث أنحصرت عن فوز الدكتور خالد سليم بالمنصب.

* من هو نقيب الأطباء البيطريين الجديد:-



خالد حلمى محمد سليم من مواليد 1969 حاصل على بكالوريوس طب وجراحة الحيوان سنة 1992 من جامعة أسيوط، حصل على دراسات ميكروبيولجى عام 2002، وماجستير إدارة الأعمال تخصص تسويق 2007من جامعة اسيوط، دكتوراة ادارة الاعمال 2015 من جامعة القاهرة، وحاصل على دورة إدارة الأزمات من اكاديمية ناصر العسكرية، أمين عام نقابة القاهرة للبيطريين 2013، نقيب القاهرة بالإنابة حتى 2016، ثم نقيب نقابة القاهرة للبيطريين من 2017 حتى 2020.

وحاورت "الخليج 365" الدكتور خالد سليم النقيب العام للاطباء البيطريين، للحديث عن أهم أولوياته وخططه خلال الفتره المقبلة.

إلي نص الحوار:

بعد فوزك.. ما هي أولوياتك خلال الفترة المقبلة؟



أهم أهدافنا هى لم الشمل، فجميعنا فى مركب واحد وسنكمل سويا لا أحد يعمل وحيدا، فالخبرات التى تكونت لدى الزملاء الذين لم يحالفهم التوفيق فى الانتخابات لابد أن يستكملوا المسيرة معنا سواء من داخل المجلس أو خارجه.

كما سأواصل مسيرة العمل النقابي لإعلاء شأن مهنة الطبيب البيطري بما يخدم التنمية في الدولة المصرية وإعادة ترتيب البيت من الداخل لتحقيق مصالح الأطباء البيطريين وتلبية طموحات الدولة في المشروعات التنموية المختلفة التي يشارك فيها الأطباء البيطريون

* ماهي خطتك خلال الفتره المقبلة؟



أنا خادم للأطباء البيطريين والمرحلة المقبلة سوف تشهد تنسيقا كاملا لخدمة العمل البيطري بين النقابة وأجهزة الدولة المعنية بالعمل البيطري ومنها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية والمعامل الفرعية التابعة له بالمحافظات وصندوق التامين علي الماشية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات والقطاع الخاص بما يخدم هذه المهنة الإنسانية.

كما إنها إمتداد للعمل النقابة وإستكمالا للذي بدأه الدكتور خالد العامري والأعمال والمشروعات التي ستنقل المهنة إلي مستقبل أفضل وهو تحويل أحلام الأطباء البيطريين إلي واقع عملي يخدم المهنة والقطاع البيطري والإستفادة من المراكز البحثية في توفير حاضنة لتطبيق البحوث في المشروعات ذات العلاقة بهذه المهن

* بعد جلوسك علي مقعد النقيب العام.. ما أبرز المشاكل الموجودة؟



لابد فلترة المشاكل لأخذ مساحتها المناسبة لمعرفة كيفية حلها، كما إنه لابد أن يقدر المجتمع أهمية مهنة الطب البيطري والطبيب البيطري لما يقدمه من تضحيات للحفاظ علي سلامه الجميع والدولة، لإنه خط الدفاع الأول عن الجميع.

أزمة الكورونا أوضحت أهميه الطبيب البيطري وما تعرض له من مخاطر ومصاعب لمواجهة فيروس لا يوجد له علاج حتي الآن ووفاة البعض منه، وتركه لأهله وأسرته لتقديم دوره، فلابد أن يقدر المجتمع ككل أهميته ويكن له كل التقدير والإحترام علي مستوي العالم، حيث أن دوره وقائي وليس علاجي.

* ما أبرز المطالب الموجودة للأطباء البيطريين علي مستوي الجمهورية؟



أبرز المطالب هي نقل البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة، وبحث مشاكل الأطباء البيطرين لسد العجز من الأطباء البيطريين، تمكين الطبيب البيطري من مهنته.

كما تأتي مطالبتهم بإعتماد كادر الأطباء البيطريين العاملين في وزارة الزراعة والمديريات، وتطهير الأسواق من الأدوية البيطريه الفاسدة والغش التجاري بها.

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وتوفير وسائل مواصلات أدامية لنقل البيطريين في حملات التحصين، وتعيين أطباء بيطريين للتفتيش علي المنشأت السياحية، وإعاده أشراف الأطباء البيطريين علي المزارع.

هذا ويأتي أبرزهم هو التصدي من الدولة لدخلاء المهنة "لأنهم بيمارسوا حق الطبيب البيطري دون حق"، بالإضافة إلي عودة الضبطية القضائية للأطباء البيطريين.

* ما دور النقابة تجاه أعضاءها خلال الفتره المقبلة؟



مكتبي مفتوح لجميع البيطريين في أي وقت.. وجميع الموجودين داخل النقابة العامة يسعون لخدمه المهنة والطبيب البيطري.

* ماذا ستفعل في قانون بدل العدوى؟



القانون تم تعديله لبعض فئات الأطباء خلال أزمة فيروس كورونا، ونأمل أن يعدل في العاجل القريب.

* ماذا ستفعل إتجاه ما يعرض له بعض البيطريين للخطر في المجازر؟



النقابة طالبت أكثر من مرة وجود شرطه مخصصة داخل المجازر لحماية الطبيب من أي إعتداء عليه وتأمينه إلي أن يتم تطوير المجازر حسب الخطة التي تسعي الدولة لتنفيذها التي تعتمد علي تسليم الحيوان برقم كودي.

* ماذا ستغعل في مطالبه الكثيرين لتدشين لجنة التأديب؟



سيتم تطبيقه في النقابة خلال الفترة المقبلة لمحاسبة من يخالف أو يصدر منه أي خطأ كما إنه موجود في جميع النقابات.

* رأيك في تعسف تنفيذ مطالب الأطباء البيطريين؟



النقيب ليس لديه السلطة لتنفيذها بمعني في حاله طلباتهم بالتعيين والدولة غير قادرة علي تعيين البعض في تلك الوقت فبالتالي لن تتم التعينات، مناشدا البيطريين علي طلبات في يدينا حلها وتنفيذها وليس المستحيل.

* هل هناك تعاون مع النقابة والجهات التنفيذية بالدولة؟



ليس هناك تضاد بين الجهات التنفيذية والنقابة فلابد أن نتحد ونتوافق لتحقيق أهدافنا جميعا، داعيا الجميع أن يشاركوا النقابة خلال الفترة المقبلة للتعاون لصالح الوطن والمهنة.

* ما خطتكم في تطوير ملف الطب البيطري؟



سيتم تقديم قانون للبرلمان المصري المقبل، كما سيتم التعاون مع البنك المركزي المصري لتقديم قروض ميسرة علي أقساط مريحة للبيطريين لعمل مشاريع لهم.

* ما الذي دفعك لتكون نقيبا للبيطريين؟



ما دفعني هو خدمة الأطباء البيطريين وتحويل أحلامهم إلي واقع عملي يخدم المهنة والقطاع البيطري.

* وجه كلمة لنقيب الأطباء البيطريين السابق؟



اتقدم بكل الشكر لأخى وصديقى النقيب العام السابق الدكتور خالد العامري فهو ليس سابق فهو نقيب وسيظل فى قلبى وبجوارى ومتأكد أنه سيكون داعما ومساندا بكل قوة لنا فى كل خطوة لتحقيق أهدافنا ووضع مهنتنا فى مكانة لائقة وسط مجتمعنا وسط جمهورية مصر العربية.

وفي ختام حوار شكر النقيب الجمعية العمومية وكل طبيب وطبيبة شاركوا بالانتخابات فى يوم عمل ورغم ظروفهم الشخصية، وشاركوا مشاركة ايجابية وقدموا الاستحقاق الانتخابى.