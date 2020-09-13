شكرا لقرائتكم خبر عن «تأثير بعض الإضافات على إنتاج اللحم في الدواجن».. رسالة ماجستير بزراعة دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت رسالة ماجستير بقسم الدواجن في كلية الزراعة جامعة دمياط قدمتها الباحثة سمر محمد رخا المعيدة بالقسم الدواجن تحت عنوان «تأثير بعض الإضافات على انتاج اللحم في الدواجن» عن دورالإضافات في رفع تحسين جودة اللحم في الدواجن.

ناقش الرسالة الدكتور محمد فرغلى علم الدين (أستاذ رعاية الدواجن بكلية الزراعة بجامعة أسيوط ) كمناقش خارجي والدكتور تاج الدين حسن (أستاذ الرعاية المتفرغ) بالجامعة والدكتورد خالد الخولى (أستاذ الفسيولوجى رئيس الدواجن) والدكتور ابراهيم طلعت (استاذ م الفسيولوجى بالقسم ( مناقش داخلى)

وقال الدكتور محمد فرغلي علم الدين أستاذ رعاية الدواجن بكلية الزراعة جامعة أسيوط إن الإضافات الغذائية لها دور كبير في تحسين عمليات الهضم والتمثيل الغذائي، فضلا عن دورها في رفع الكفاءة الغذائية وبالتالى تحسين أداء النمو والتأثير على «الفلورا»و«الــ» pH، كما أنها مصدرغنى ببعض الفيتامينات ولها دور كبير بتحسن جودة اللحم وزيادة امتصاص العناصر الغذائية وزيادة المناعة عند الطائر.