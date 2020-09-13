شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: الجامعة الأهلية الجديدة مشروع قومي ولا تهدف للربح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة الأهلية الجديدة تعد شخصية اعتبارية منفصلة لا تهدف للربح، وتمثل مشروعاً قومياً يخدم محافظة بني سويف، كما أنها ستصنع نقلة في تطوير المنظومة التعليمية. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة إعداد ملف إنشاء وتأسيس جامعة بني سويف الأهلية، صباح اليوم، بحضور الدكتور خالد عباس حلمي وكيل مؤسسي جامعة بني سويف الأهلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه سيتم الاستعانة بشباب أعضاء هيئة التدريس المتميزين لنقل الخبرات إلى الجامعة الأهلية، مشيرا أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء عدة كليات منها الطب البشرى، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، وكلية العلوم الإدارية الحديثة والرقمية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عباس، أن مجلس جامعة بني سويف وافق بجلسته رقم (187) على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 فدان بشرق النيل، لمنشآت جامعة بني سويف الأهلية كمرحلة أولى.