شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شاب في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقى شاب مصرعه مساء الأحد أثر ،تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي الخطبة والجوالين بقرية الكرنك التابعة لمركز ابوتشت بقنا. تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة أبوتشت،د بمصرع عبدالفتاح محمد عطا ٢٥ عاما من عائلة الجوالين ومقيم الكرنك، أبوتشت، أثناء تواجده بطريق نجع حمادي- فرشوط الغربي. الأهالى ينتشلون جثة «صورة أرشيفية» - صورة أرشيفية وكشفت التحريات، أن المجني عليه حضر لفرشوط، لأداء واجب عزاء، وشعر بألم، وحاول الذهاب للعلاج، وأثناء ذهابه في طريقه للعلاج، استهدفه مسلحون، وأطلقوا عليه النيران، مما أسفر عن مقتله في الحال فتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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