شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس كلية الطب يكرّم رئيس جامعة طنطا تقديرًا لجهوده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتقديم درع الكلية نيابة عن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالكلية لرئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع، حيث وجه له الشكر والتقدير متمنيا له مزيد من التوفيق والسداد في حياته القادمة .

جاء ذلك في أعقاب اجتماع مجلس كلية طب طنطا، والذي عقد اليوم بقاعة المؤتمرات بكلية الطب، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور أسامه أبوفرحة عميد طب طنطا الأسبق، والدكتور عادل خليفة نائب رئيس جامعة طنطا الأسبق للدراسات العليا والبحوث، ووكلاء الكلية ومديرو المستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام العلمية.

كما قام مجلس الكلية بحضور رئيس الجامعة وعميد طب طنطا بتكريم الدكتور عمرو زعير وكيل طب طنطا للدراسات العليا والبحوث تقديرًا لجهوده في خدمة الكلية، وذلك بحضور الدكتوره سحر هزاع وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور وليد سامى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب .