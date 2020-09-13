شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 387 مصابًا بكورونا بعزل قنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن كمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا عن تعافى وخروج 387 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .
وأكد شلبى أن نسب الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية مضيفا ان مستشفى قنا العام لا يوجد بها سوى 5 حالة فقط، مشيدا بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة مؤكدا على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.
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