شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للمتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بمحافظة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قراربتخفيض أسعار المتر للتصالح في مخالفات البناء علي مستوي الاحياء باجمالي يصل الي 40%ومناطق اخري وصلت نسبة التخفيض الي 70% . وكلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس بمتابعة تنفيذ القرارعلي مستوي الاحياء بالتنسيق مع رؤساء الاحياء للعمل بهذه الاسعارتيسيراعلي المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء لتوفيق أوضاعهم علي مستوي الاحياء. بشري سارة للمتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بمحافظة السويس بشري سارة للمتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بمحافظة السويس بشري سارة للمتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بمحافظة السويس الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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