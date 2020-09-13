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شكرا لقرائتكم خبر عن 93% نسبة تنفيذ محور سمالوط على النيل.. والافتتاح نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن معدلات تنفيذ محور سمالوط على النيل بلغت 93℅، مشيرًا إلى أن من المخطط افتتاحه للجمهور نهاية هذا العام، حيث يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالغربي.
وقال الوزير خلال جولته التفقدية الأحد يرافقه محافظ المنيا، لمتابعة معدلات تنفيذ محـور سمالوط على النيل، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه.
ويبلغ طول المحور 24 كم وعرضه 21 مترًا، يشتمل على 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري، أهمها «كوبري التقاطع مع الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى نهر النيل، كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة- أسوان والطريق الزراعي الغربي، كوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي، ويشمل 17 نفقًا لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.
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