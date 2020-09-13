شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: بدء تسجيل المتطوعين لإجراء التجارب الإكلينيكية على لقاحين لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء تسجيل المتطوعين لإجراء التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا بدايًة من اليوم من خلال الموقع: Www.Covactrial.mohp.gov.eg وقالت وزيرة الصحة، في تصريحات صحفية،إنه من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب من خلال 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون في تلك التجارب جرعتين من التطعيم بينهم 21 يوماً، حيث سيتم متابعة المشاركين في الدراسة لمدة عام كامل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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