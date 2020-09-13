شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفوج الثاني للمعسكر الصيفي لـ«بعوث الأزهر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نطلقت اليوم أولى فعاليات الفوج الثاني لطلاب مدينة البعوث الإسلامية إلى مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار فعاليات المعسكر الصيفي، والذي من المقرر أن يستمر حتى السبت المقبل.
ضم المعسكر الصيفي للطلاب عددًا من الأنشطة المختلفة بين الثقافية والاجتماعية والرياضية والدينية، إضافة إلى رحلات لأبرز معالم الإسكندرية مثل متحف الأحياء المائية، وحديقة الحيوان، وقصر المنتزه، كما ستقام عددٌ من المسابقات المختلفة التي يتخللها توزيع جوائز على الطلاب الفائزين بها.
وفي إطار الاطمئنان على أمن وسلامة الفوج؛ شدد السيد اللواء إبراهيم الجارحي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، والاهتمام بالترتيبات الخاصة بالفوج من أمور التغذية والإقامة وكافة المتطلبات.
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