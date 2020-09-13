شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين نقابات المعلمين والحكومات حول العالم بسبب إعادة فتح المدارس في ظل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفعت جائحة كورونا نقابات المعلمين إلى المقدمة في الجدل المثار حول التعليم أثناء تفشي تلك الجائحة، والذي ثار تساؤل رئيسي حول مدى توافر الآمان للتلاميذ والطلاب عند إعادة فتح المدارس، خاصة وأن إغلاقها أثر على مليار تلميذ حول العالم ،وفقا للأمم المتحدة، فضلا عن تأثيره على الاقتصاد والحياة اليومية للأسر العاملة.

وقال ديفيد أدوراردز أمين عام «التعليم الدولي» وهو اتحاد دولي يضم نقابات المعلمين ومقره بروكسل، :«كان هناك كثير من ممارسات سياسة حافة الهاوية مع الحكومات، ونقابات المعلمين تحاول أن تجد طريقة لتوفير الأمان للأطفالها عند العودة للمدارس .

وقالت صحيفة واشنطن بوست ألأمريكية في تقرير لها أمس إن نقابات المعلمين العامة حول العالم تتباين على نطاق وساع في الدور والهيكل، والتي جرى تشكيلها جزئيا من خلال الوائح المحلية، والعلاقات بين العمال والدولة ومناخ المعارضة السياسية، مستدركة بأن التهديد المشترك يربط بينها .

ونقلت عن مسؤولة بمنظمة عمالية اسمها ليبور رووتس ومقرها في ديتروست، إلين ديفيد فريدمان قولها إن هذه النقابات التفت حول المعارضة للسياسات التي نالت من التعليم العام.

وأضافت :«نحن في لحظة أمة حيث يدرك الناس في جميع أنحاء العالم مركزية التعليم العام، مشيرة إلى أن نقابات المعلمين هي خط الدفاع الأخير .»

ولاحظ إدورادز ثلاثة اتجاهات بين النقابات العالمية التابعة للاتحاد الدولي قائلا :«في المناطق التي يوجد بها مستوى عال من الثقة والحوار، والتس تشمل الأرجنتين ونيوزيلاندا والدول الاسكندنافينية، لم يكن المعلمون بحاحة إلى اللجوء إلى تحركات احتجاجية على غرار ما يحدث في المصانع، ولكنهم انخطروا بدلا من ذلك في محادثات مستمرة مع صانعي السياسية حول موعد وكيفية إعادة فتح المدارس، والمشكلات المتعلقة بها مثل الأجازات المرضية وساعات العمل الإضافية .

أما في بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليونان من بين دول أخرى في أوروبا، اتخذت بعض النقابات موقفا صريحا جدا في معارضتها للخطط الرسمية .

في حين أن الدول التي التي يوجد فيها تاريخ من انعدام الحوار والتشاور مع الحكومة، فإن المعلمين أكثر ميلا للتهديد أو اللجوء إلى الإضرابات .

وأشارت الصحيفة إلى موقف الاتحاد الأمريكي للمعملين الذي يضم 1.7 مليون عضو، والذي فوض النقابات في جميع أنحاء البلاد بالإضراب إذا لم تنفذ مطالبها والتي تتمثل في دفع مليارات الدولارات في صندوق الطوارئ الفيدرالي وذلك لضمان تجهيز المدارس بشكل آمن، حيث قال أحد القيادات النقابية :«المعلمون قد يشنون إضرابات إذا ما أرغموا على الدخول في مدارس غير آمنة .»

Advertisements

و هددت أكبر نقابة معلمين في جنوب إفريقيا بالإضراب عن العمل، ما لم يتم تأجيل تاريخ بدء الدراسة، وقال أمين عام نقابة المعلمية الديمقراطية ببجنوب إفريقيا، مهجوينا مالوليكي، لـ«واشنطن بوست»: «إن صاحب العمل دائما ما يكون أكثر قوة، ولكي يتحقق التوازن، في هذه العلاقة غير المتكافئة داخليا، لابد أن يكون هناك إضرابا كي نكسر الجمود ونعود إلى مائدة المفاوضات كشركاء متساوين»، مضيفا أن الحكومة وافقت على تأجيل فتح المدارس ولكي تضيف إطار عمل لإعادة توزيع المعلمين والتلاميذ من المدارس التي لم تستطع الوفاء بالمعايير الاحترازية .

وفيما يتعلق بنقابة المعلمين المستقلة بالأردن، كانت جائحة كورونا تشكل كسادا، ففي، حيث كانت النقابة التي تضم 140 ألف عضو تقود موجات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في حين أغلقت السلطات ا|لأردنية مقر نقابة المعلمين وقامت بفصل واستبدال قياداتها المنتخبة .

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى دول أوروبية وخصت مدريد التي تعتبر المركز الرئيسي لاندلاع الاحتججات في إسبانيا، في حين تقول نقابات المعلمين إن الإضراب أمر وارد إذا لم تنفذ الحكومة الإقليمية المطالبات من أجل مزيد من الوضوح فيما يتعلق بإرشادات الأمان وحماية المعلمية وقيود الفصول الدراسية المطلوبة في الوقت الذي يعود فيه الطلاب للمدارس .

ونبهت إلى أنه الدانمارك شهدت على النفيض من ذلك، تعاونا بين المعلمين والنقابات والسلطات المحلية، مما أدى إلى إعادة فتح للمدارس بشكل سلس، على حد تعبير نائب رئيس نقابة المعلمين الدانماركية دوت لانج لراديو «إن بي آر» الأمريكي .