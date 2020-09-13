شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنى سويف يترأس اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث وجه الشكر للدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة على مجهوداته المبذولة خلال فتره توليه المنصب، متمنياً له المزيد من التفوق والنجاح، ومشيدا بكفاءته سواء في كلية التجارة أو كنائب لخدمة المجتمع وتعاونه في كل المناصب التي تولاها.

وقال الدكتور بدر نبيه إن الدكتور منصور حسن «له دين في رقبتى لأنه أول من رشحنى لتولى منصب نائب رئيس الجامعة» مشيدا بما شهدته الجامعة من تطوير خلال فترة رئاسته للجامعة ما جعلها من أكفأ الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور منصور أن القطاع الطبى لديه أفكار جديدة لتنمية الموارد الذاتية والتى تتم عن طريق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بما يقدمه من الخدمات للمجتمع الداخلى والخارجي.