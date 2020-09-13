شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير البيئة الأسبق يكشف كيفية التخلص من مخلفات الهدم بعد حملة الإزالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت محافظات مصر قرار إزالة العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية، وانتشرت مخلفات البناء والهدم على جوانب العديد من الطرق مشوهة المنظر الجمالي للمدن، وملحقةً أضرارا بيئية، ويتم التخلص من مخلفات البناء والهدم بشكل عشوائي إما في مكبات متفرقة أو على جوانب الطرق، ولا يوجد أرقام دقيقة لمدى وحجم عمليات التدوير لمخلفات البناء والهدم .

وفقا للتعديلات التي الجديدة التي انتهى إليها البرلمان في مشروع قانون البناء، وتركت خلفها تلال من مخلفات البناء تسببت في نشر القبح وملاذ آمن للحيوانات الضالة، ويفرض السؤال نفسه كيف يتم التخلص من مخلفات الهدم بعد إزالة العقارات المخالفة ؟

أوجب القانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة في المادة 39 منه، أنه على جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.

وقد نصت المادة 41من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة على أن تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها ،على الجهة المانحة للترخيص بالبناء أو الهدم إثبات ذلك في الترخيص وذلك على النحو المبين فيما يلى:

1-أن يتم التشوين بالموقع بالأسلوب الآمن بعيداً عن إعاقة حركة المرور والمشاة ويراعى تغطية القابل للتطاير منها حتى لا يسبب تلوث الهواء .

2-نقل المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء في حاويات أو أوعية خاصة باستخدام سيارات نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض ويشترط فيها أن تكون السيارة مجهزة بصندوق خاص أو بغطاء محكم يمنع انتشار الأتربة والمخلفات للهواء أو تساقطها على الطريق، وأن تكون السيارة مزودة بمعدات خاصة للتحميل والتفريغ، وفى حالة جيدة طبقا لقواعد الآمان والمتانة ومجهزة بكافة أجهزة الأمان.

3- أن تخصص الأماكن التي تنقل لها هذه المخلفات بحيث تبعد مسافة لا تقل عن 1.5كم من المناطق السكنية وأن تكون ذات مستوى كنتورى منخفض وتسويتها بعد ردمها وامتلائها .

4- أن تقوم المحليات بتحديد الأماكن التي تنقل لها المخلفات ولا يصرح بنقل أو التخلص من تلك المخلفات إلا بالأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل المحليات المعنية. ويتبين من نص المادتين 39 من القانون 4 لسنة 1994،41 من لائحته التنفيذية أن المشرع قد اختص المخلفات أو الأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم بإحكام خاصة تختلف عن الأحكام الخاصة بالقمامة والمخلفات الصلبة الأخرى والقاذورات، وحدد الاحتياطات التي يلزم اتخاذها للتخزين أو النقل الآمن للمخلفات أو الأتربة الناتجة عنها لمنع تطايرها، وتشكل مخالفة هذه الاحتياطات أو أي منها جريمة المادة 39 من القانون والمادة 41 من اللائحة التنفيذية.

وبشأن العقوبة المقررة لمخالفة الاحتياطات اللازم اتخاذها في تخزين ونقل المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقلها، نصت المادة 86 من القانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه (خمسمائة جنيه) ولا تزيد عن ألف جنيه كل من خالف حكم المادة 39 من هذا القانون وللمحكمة أن تقضى بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة اشهر وفى حالة العودة يجوز للمحكمة أن تحكم بالغاء الترخيص .

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ويلاحظ أن الغرامة المقررة لهذه الجريمة أقل من الغرامة المقررة لجريمة القاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لذلك .

ومن جانبه أكد الدكتور محمود القيسونى مستشار وزير البيئة الأسبق، أنه هناك جريمتين بالنسبة لمخلفات المبانى المتفاقمة، الأولى عندما تم تدمير الأراضى الزراعية الخصبة كان الشعب المصرى في أشد الحاجة لها مما أجبر الدولة على زراعة الرمال المكلفة للغاية لتلبية احتياجات المواطنين من المحاصيل الزراعية، أما الجريمة الثانية التشويه والقبح الذي انتشر على مستوى المحافظات من مبانى عشوائية أثر بشكل كبير على البيئة المصرية .

وحول كيفية التخلص الآمن من مخلفات البناء أوضح القيسونى أن وزارة البيئة لا تتحمل المسئولية، وإنما تقع المهمة على المتهم الأول في الجريمة وهو صاحب العقار والمهندس الذي أشرف على البناء، والمقاول والمحليات الذين سهلوا من دخول المرافق إلى العقارات المخالفة، ويتولوا مسئولية نقل مخلفات الهدم إلى الظهير الصحراوى بكل محافظة بعيدا عن السكان وعمل حفرة عميقة جدا وإلقاء المخلفات بداخلها.

وناشد القيسونى الحكومة بالنظر إلى محافظتى القاهرة والجيزة، والاهتمام بهما كما يحدث في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وشن حملات نظافة وتجميل بعدما تحولت الشوارع والأحياء بها إلى منظر قبيح، فالطريق الدائرى أصبح «كارثة» على حد وأصبحنا نعيش في بيئة ملوثة على حد وصفه.