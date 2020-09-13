شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجان» يناقش مشكلات تنفيذ ممشى النيل ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إجتماعا لمتابعة أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها ودفع الأعمال وتذليل العقبات، بالإضافة إلى مناقشة أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها بداية من كوبري كفر الجزار وحتى محطة مياه منطقة الفيلات.

وحضر الإجتماع اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات واللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية والمهندس محمد أبوالسعود وكيل وزارة الري بالقليوبية وعدد من المهندسين والمسئولين المعنيين بمشروع إنشاء الممشى الحضاري على كورنيش النيل،

ناقش المحافظ خلال الاجتماع المشاكل التي تعوق التنفيذ، كما وجه بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بأبناء المحافظة،

كما وجه المحافظ بعمل رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة ووضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل وطالب المحافظ مراجعة المعديات والتأكد من ترخيصها وإيقاف غير المرخص منها حماية لأرواح المواطنين.

و شدد «الهجان» على سرعة الانتهاء من العمل في المرحلة الثانية من الممشى، مع مراعاة الدقة في العمل وكفاءة التنفيذ حتى تكون على أعلى مستوى ليتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن .

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