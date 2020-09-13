شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في إزالة المطبات الهوائية بطريق أسمنت/ الداخلة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مركز الداخلة في الوادي الجديد ،اليوم، إزالة المطبات الهوائية بالطريق السريع بقرية أسمنت بمركز الداخلة

وقال نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة بأنه تم البدء في إزالة المطبات الهوائية بالطريق السريع بقرية أسمنت والتي هي من أهم أسباب تكرار الحوادث بهذه المنطقة ،مشيرا إلى انه سيتم إعادة رصف الطريق بعد إزالة هذه المطبات.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد من أكثر محافظات الجمهورية امتلاكا لشبكة طرق ،يصل اجمالى أطوالها لأكثر من 2000 كم ،الا أن غالبية هذه الطرق تحتاج إلى التطوير والازدواج للحد من حوادث الطرق وخاصة طريق الخارجة/أسيوط .