شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة ورفع أتربة وسحب مياه صرف صحي وإصلاح كهرباء بقرى طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن رؤساء الوحدات المحليه القروية التابعه لمركز ومدينة طوخ حملات مكبرة للقضاء على القمامه وشفط تجمعات مياه المجارى واصلاح الانارة في الشوارع بالقرى بناءً، على تعليمات اللواء اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وأحمد الوزيري، رئيس مدينة طوخ حيث قام عبدالفتاح عزب رئيس الوحده المحليه في كفر منصور بحملة لرفع القمامه بقرية كفر منصور دائرة الوحده وشملت الحمله بؤر تجمع القمامه وتنظيف الشوارع.

وتابع ايهاب مهدى رمضان رئيس وحدة ترسا حمله استهدفت قرى الوحده في كفر الجمال وقرقشنده وشبرا هارس والطريق الزراعى السريع في نطاق الوحده وتم رفع المخلفات والقمامه من القرى وعلى الطريق.

وقال رضا قنديل رئيس وحدة قرية بلتان انه تم القيام باعمال النظافه شملت قرى الوحده ورفع الاتربه والقمامه من الشوارع.

وفى قرية الدير التابعه للوحده المحليه لقرية مشتهر قال راضى حسن رئيس الوحده انه تم القيام بأعمال نظافة موسعة شملت بؤر التجمع والطرق الرئيسية التي تربط القرى وبعضها البعض وتم القيام باعمال صيانه للكهرباء بقرية مشتهر حيث تم تغير اللمبات التالفه في الاعمده وصيانتها للإضاءه.

وفى قرية كفر علوان قال محمد عبدالفتاح رئيس الوحده المحليه انه تلقى بلاغا بوجود مياة ببعض المنازل التي مستواها أقل من مستوى سطح الارض وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية وتم كسح المياة من المنازل وبؤر تجمع المياه.

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حملات نظافه بقرى طوخ

حملات نظافه بقرى طوخ

حملات نظافه بقرى طوخ

حملات نظافه بقرى طوخ

حملات نظافه بقرى طوخ