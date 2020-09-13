شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لتجميل شوارع المحلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحله الكبرى مواصلة أعمال التجميل والدهانات وزراعه الاشجار بالعديد من شوارع مدينه المحله ومنها شارع وابور النور بداية من الجزيره الوسطى المواجهه امام رئاسه حي ثاني حتى مستشفى الشركه وجاري تركيب الانترلوك وعمل احواض زراعات جديده وبها العديد من نباتات الزينه كما تستكمل اعمال التجميل بالميدان الخارجي من محطه السكه الحديد حيث يتم تركيب اعمده اناره حديثه حول الميدان الخارجي مزوده بلمبات ليد وعمل احواض رخام جديده وجارى وضع التربه فيها استعدادا لزراعتها
يذكر انه تم عمل دهانات للارصفه بمنطقه الشعبيه ومدخل المحله / طنطا في نطاق حي ثاني وطريق المحله / سمنود بنطاق حي اول كما تم عمل رسومات جداريه لشارع وابور النور.
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