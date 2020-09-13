شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: استثمارات بـ374 مليون جنيه في قطاع التعليم العام المالي الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء إبراهبم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأن إجمالي الاستثمارات في قطاع التعليم بالمحافظة خلال 6 سنوات بلغت 2.227 مليار جنيه، موزعة على كل من هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تم تخصيص هذه المبالغ لإنشاء 84 مدرسة جديدة، وعمل إحلال كلي لـ26 مدرسة، وتوسعات لـ64 مدرسة، وصيانة لـ81 مدرسة، ورفع كفاءة 98 مدرسة تعليم عام، و25 مدرسة تعليم فني، و9 مدارس من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، و6350 من الورش والمعامل.

وقال محافظ المنوفية إن إجمالي الاستثمارات في قطاع التعليم بالمحافظة خلال العام المالي الجاري بلغ 374.2 مليون جنيه مقارنة بـ 255 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.