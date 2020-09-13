شكرا لقرائتكم خبر عن صحة السويس: تحديد آخر موعد للكشف الطبي لراغبين في الترشح لمجلس النواب ٢٠٢٠ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال بيان صادر من مديرية الصحة بالسويس أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن آخر ميعاد للكشف الطبى وإجراء التحاليل الطبية، مرشحى مجلس النواب بانتهائه يوم ٩/٢٦ في تمام الساعه الثانيه ظهراً.
يذكر ان الفحص الطبى للمرشحين بدء يوم الجمعه ٩/١١ ويستمر إلى يوم ٩/٢٦ .
ويكون إجراء الكشف الطبي على الساده المتقدمين للترشح للانتخابات مجلس النواب من الساعه ٩ صباحا وحتى ٨ مساءا ماعدا يوم ٩/٢٦ إلى الثانيه ظهراً وذلك في احد المقرين التاليين في محافظة السويس:
١- مستشفى السويس العام
٢- المجلس الطبي العام بالسويس
ويقوم المرشح بالتسجيل على البرنامج المعد لذلك ويتم تحديد المستشفى وساعة الكشف ثم يتوجه بناءا عليه لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل المطلوبه لعدم وجود تزاحم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
100,856
-
تعافي
83,261
-
وفيات
5,627
كانت هذه تفاصيل خبر صحة السويس: تحديد آخر موعد للكشف الطبي لراغبين في الترشح لمجلس النواب ٢٠٢٠ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.