شكرا لقرائتكم خبر عن صحة السويس: تحديد آخر موعد للكشف الطبي لراغبين في الترشح لمجلس النواب ٢٠٢٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بيان صادر من مديرية الصحة بالسويس أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن آخر ميعاد للكشف الطبى وإجراء التحاليل الطبية، مرشحى مجلس النواب بانتهائه يوم ٩/٢٦ في تمام الساعه الثانيه ظهراً.

يذكر ان الفحص الطبى للمرشحين بدء يوم الجمعه ٩/١١ ويستمر إلى يوم ٩/٢٦ .

ويكون إجراء الكشف الطبي على الساده المتقدمين للترشح للانتخابات مجلس النواب من الساعه ٩ صباحا وحتى ٨ مساءا ماعدا يوم ٩/٢٦ إلى الثانيه ظهراً وذلك في احد المقرين التاليين في محافظة السويس:

١- مستشفى السويس العام

٢- المجلس الطبي العام بالسويس

ويقوم المرشح بالتسجيل على البرنامج المعد لذلك ويتم تحديد المستشفى وساعة الكشف ثم يتوجه بناءا عليه لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل المطلوبه لعدم وجود تزاحم.

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