شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يفتتح البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشبابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشبابية والمخصص لأعضاء فريق متطوعي الغربية، وذلك تحت شعار «قادة الشباب» والذي يعقد بديوان عام المحافظة على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن تسع محاضرات وورش عمل عن (ثقافة العمل التطوعي وأثره على الفرد والمجتمع، المبادرات الشبابية وأهداف التنمية المستدامة، المبادرات الشبابية ودراسة الاحتياجات المجتمعية، مهارات القيادة، المشورة المهنية، كتابة دراسة الجدوى للمبادرات المجتمعية، مهارات العمل الجماعي وتكوين فرق العمل، مهارات العرض)، ويحاضر فيها مجموعة من أساتذة الجامعة واستشاريي التدريب والمدربين المعتمدين بالوزارات المختلفة.

وفي حواره مع الشباب، أشار الدكتور طارق رحمي، إلى أن هذا البرنامج يأتي كخطوة أولى لصقل مهارات أعضاء الفريق لاستثمار قدراتهم من خلال تقديم خدمات ومبادرات مجتمعية على أرض الواقع، كما طالب المحافظ بتفعيل المبادرة النابعة من أعضاء الفريق والخاصة بمنظومة القمامة كخطوة من الفريق للمساهمة في حل تلك المشكلة.

وفي نهاية كلمته، أشاد المحافظ بأفكار فريق المتطوعين ومهاراتهم وإحساسهم بالمسئولية تجاه وطنهم، مطالبا أعضاء الفريق بالاستفادة التامة من هذه البرامج التدريبية التي تقدم لهم.

يذكر أن المحافظة في ضوء المحور الأول من خطتها والخاص بالتنمية البشرية وبناء الإنسان المصري، أعلنت عن اختيار 150 شاب وفتاة كفريق متطوعين يهدف لاستثمار الجهود الشبابية والأفكار المتميزة لتقديم خدماتهم التطوعية للمحافظة وأبنائها.