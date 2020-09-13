شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة شبين الكوم تجتمع بالجمعيات الأهلية لتطوير وتحسين منظومة النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت هناء عقيله، رئيسة مركز ومدينة شبين الكوم، بمسؤولى الجمعيات الأهلية، وذلك لبحث أهم المعوقات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية والوحدات المحلية بمنظومة النظافه والعمل على حلها والارتقاء بها.

ووجهت عقيلة بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة، وفقا للاحتياجات، مع وضع تصور متكامل لخطة إزالة المخلفات والقمامة من الشوارع ومن المنازل بشكل فورى .مشيرة إلى أهمية دور المواطنين والجمعيات الأهلية في عقد ندوات التوعية للمواطنين لتغيير سلوكهم في التعامل مع المخلفات والالتزام بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها من أجل تحقيق بيئة خالية من التلوث.