شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة شبين الكوم تجتمع بالجمعيات الأهلية لتطوير وتحسين منظومة النظافة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقت هناء عقيله، رئيسة مركز ومدينة شبين الكوم، بمسؤولى الجمعيات الأهلية، وذلك لبحث أهم المعوقات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية والوحدات المحلية بمنظومة النظافه والعمل على حلها والارتقاء بها.
ووجهت عقيلة بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة، وفقا للاحتياجات، مع وضع تصور متكامل لخطة إزالة المخلفات والقمامة من الشوارع ومن المنازل بشكل فورى .مشيرة إلى أهمية دور المواطنين والجمعيات الأهلية في عقد ندوات التوعية للمواطنين لتغيير سلوكهم في التعامل مع المخلفات والالتزام بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها من أجل تحقيق بيئة خالية من التلوث.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,856
-
تعافي
83,261
-
وفيات
5,627
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مدينة شبين الكوم تجتمع بالجمعيات الأهلية لتطوير وتحسين منظومة النظافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.