شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتسليك بلاعات الأمطار استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال خالد العرفى رئيس مدينة الباحور، إنه في اطار الإستعداد لاستقبال فصل الشتاء 2، وتنفيذ خطة تطهير البلاعات بالمدينة، حيث تم التنسيق بين إدارة الأزمات بالمركز وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالباجور.
وتم البدء في تنفيذ خطة تطهير بلاعات الامطار بالمدينة استعدادا لاستقبال فصل الشتاء حيث تم تطهير وتسليك بلاعات الامطار بشوارع بورسعيد والجيش و23 يوليو والجمهورية وأمام النصب التذكاري وشارع بنها.
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