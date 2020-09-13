شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يُعلن موعد التحقيق مع رضوى الشربيني في واقعة «المحجبات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إنه سوف يتم استدعاء رضوى الشربيني خلال هذا الأسبوع، للتحقيق معها، حول الشكاوى المقدمة بشأن حديثها عن الغير محجبات.

وأضاف في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أنه سوف يتم التحقيق معها وفقا للوائح والمعايير وأكواد البرامج التي حددها المجلس الأعلى للإعلام، في عمل البرامج على الشاشات المصرية.

كانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قررت فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني في حلقة من برنامجها الأسبوع الماضي، قد وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها «هي وبس» عبر شاشة Cbc

وقالت لكل من ترغب في خلع الحجاب، بقولها لها: «لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة».

وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لها: «انتي أحسن عند ربنا».

وطلبت رضوى الشربيني من المحجبات أن يبحثن على ما يجعلهن أجمل بالحجاب، وألا ينسقن أمام مغريات الحياة أو الضغوط.

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واعتذت «رضوي» في الحلقة التالية للحلقة السابقة التي قالت فيها رسائل للمحجبات، وقالت لجمهورها عبر برنامجها «هي وبس»: «اعتذر عن كلامي عن غير المحجبات، وقد «أفورت» في الكلام، وربنا هو من يحاسب المحجبة والغير محجبة فأنا بعتذر عن ما قلته، وفهمه البعض بأنني اتهم السيدة الغير محجبة بأنها سيدة مش كويسة، ولو هذا قصدي يبقي أنا ست مش كويسة لإني غير محجبة».