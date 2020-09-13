شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الإثنين مائل للحرارة رطب.. والعظمى بالقاهرة 34 والرطوبة 85% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الإثنين، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحري، حارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.75- 1 متر، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.25- 1.75 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 85 – 28 )، السواحل الشمالية ( 90– 45 )، شمال الصعيد ( 55 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

Advertisements

القاهرة «34– 24»، الإسكندرية «30– 25»، قنا «40- 26»، الأقصر «41– 27»، أسوان «42 – 27».