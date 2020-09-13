شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يعلن توريد ما يزيد عن 9 ملايين جنيه من «العدل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن نقيب المحامين، رجائي عطية، عن توريد وزارة العدل لـ9 ملايين و654 ألفاً و614 جنيهاً و16 قرشاً، من مستحقات النقابة لدى الوزارة، والمتعلقة بأتعاب المحاماة.

وقال عطية، في بيان له: «أبشركم بأنه قد وصلني، أمس، من وزارة العدل، مبلغين من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة المحصلة بمعرفة الوزارة، الأول بمبلغ: 5 ملايين و118 ألفاً و35 جنيهاً و24 قرشاً، والثاني بمبلغ: 4 ملايين و536 ألفاً و578 جنيهاً و92 قرشاً، بما مجموعه: 9 ملايين و654 ألفاً و614 جنيهاً و16 قرشاً، وأبشركم أيضا بأن مجلس الدولة طبقا لوعد رئيسه لي منذ ثلاثة أيام، بأنه بسبيله لتوريد نحو سبع وثلاثين مليون جنيه، من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة».