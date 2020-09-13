شكرا لقرائتكم خبر عن ظهرت به من قبل.. أزمات «الحجاب» مع رضوى الشربيني عرض مستمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات.

اقترن اسم رضوى الشربيني مع «الحجاب» في مناسبات مُتكررة، الأمر الذي يجعلنا نراجع مواقفها السابقة مع الحجاب.

هل أساءت رضوى الشربيني للحجاب أو المحجبات حقًا؟

خلال الحلقة، سبب الخلاف، فاجأت رضوى الشربيني الجمهور برسالتها لكل من ترغب في خلع الحجاب، بقولها لها: «لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، إوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة».

وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب بخلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة المحجبات بأن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لها: «إنتي أحسن عند ربنا».

وطلبت رضوى الشربيني من المحجبات أن يبحثن عما يجعلهن أجمل بالحجاب، وألا ينسقن أمام مغريات الحياة أو الضغوط.

ماذا قالت رضوى الشربيني عن الحجاب من قبل؟

أثناء أزمة منع المحجبات من ارتداء مايوه المحجبات، المعروف باسم «البوركيني»، ظهرت حينها الإعلامية رضوى الشربينى، وقالت إن فكرة منع المحجبات من نزول البحر وحمامات السباحة فكرة مقززة وغير مقبولة، مشيرة إلى أن الحجاب فرض ولابد من احترام حرية المحجبة وغير المحجبة.

وكتبت رضوى الشربينى، عبر حسابها بموقع تويتر: «جتلى معلومة دلوقتى أنه الشواطئ بتمنع المحجبات من نزول البحر وحمامات السباحة، والحقيقة دى فكرة مقززة جدا وغير مقبولة».

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وأضافت: «أولًا لأنه دينيًا الحجاب فرض حتى لو كنا تاركينه، ثانيا زى ما بنحترم حرية الست أو البنت غير المحجبة...المفروض نحترم حرية المحجبة ونشجعها عليه مش نكرهها فيه!».

في أبريل الماضي، تحديدًا مع بداية شهر رمضان، نشرت المذيعة المصرية رضوى الشربيني صورة ترتدي فيها الحجاب، وكتبت: «ترددت كتير أوى قبل ما أحط الصوره دي يمكن علشان كان نفسي تبقى أول صورة بالحجاب، لما ربنا يكتبه ليه بجد ويمكن كنت خايفة اتهامي بالتمثيل أو ادعاء الفضيلة بس أول مرة أحس إنها صورة معبرة للكلام اللى عايزة أقوله».

وأضافت: «السنه دى احنا كلنا قاعدين في البيت ودى فرصه ذهبيه لكل شخص فينا…نراجع نفسنا ونطلب منه السماح والهدايه…محدش فينا ملاك وكلنا مقصرين…بس الأكيد كلنا عايزين ندخل الجنه…اللى يقدر يعمل السنه دى حاجه أزيد يعملها…اللى يقدر يشجع غيره يشجع…اللى يقدر يسامح يسامح واللى يقدر يقرب من ربنا اكتر يقرب…لعل رمضان السنه دى مختلف لينا جميعا…رمضان كريم».