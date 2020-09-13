شكرا لقرائتكم خبر عن «إنتي أحسن عند ربنا».. ماذا قالت رضوى الشربيني للراغبات في التخلي عن الحجاب؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت الإعلامية رضوى الشربيني جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية بعد حديثها عن النساء الراغبات في التخلي عن الحجاب، انتهى بفتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحقيقاً عاجلاً مع المذيعة بشأن تصريحاتها.

كانت «الشربيني» قالت في برنامجها على قناة CBC حول المحجبات: «لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، إوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة».

واستكملت رسالتها لمن ترغب في خلع الحجاب، طالبة المحجبات بأن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لها: «إنتي أحسن عند ربنا».

وعادت توضح موقفها بعدما تسبب الفيديو ورأيها في جدل، فقالت: «أنا غلطت أو أفورت في طريقة تعبير أو حاجة كنت عايزة أقولها عن المحجبات، لأنه كنت قابلت محجبات كتير أوي في الفترة دي، بيقولولي عايزين نقلع الحجاب عشان مش عارفين نخرج مع أزواجنا أو صحابنا مش محجبات وكده، فطلعت أشكر في المحجبات أوي، وحس غير المحجبات إنهم مش كويسين، أنا بعتذر جدا لو فهمتوا دا، ماحدش هيدخّل الجنة أو النار غير ربنا سبحانه وتعالى».

تابعت: «ولكن كان قصدي أقول المحجبة عملت اللي عليها أكثر مني واللي مش محجبة ودا مالهوش علاقة بأن غير المحجبة مش كويسة، وإلا أنه بقول على نفسي ست مش كويسة، وربنا اللي بيحكم مين يدخل الجنة والنار، أفورت أوي فيها وإتفرجت على الفيديو ولقيت ناس زعلانين وعندكم ألف حق الصراحة حقكم على راسي».

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