شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أرمينيا مهاجماً تركيا: نقلت عسكريين إرهابيين على حدودنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد سامح شكري وزير الخارجية، ونطيره الأرميني، زوهراب مناتساكانيان، مؤتمراُ صحفيا اليوم الأحد بالقاهرة، عقب المباحثات التي جرت بينهما بمقر وزارة الخارجية المصرية، وقال شكري في بداية المؤتمر لقد عقدنا مباحثات منفردة وثنائية بين البلدين تناول مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية، نظراً لأن مصر مصر وأرمينيا بينهما روابط تاريخية ليس وليدة العقدين الماضيين، بل هي ممتدة لفترات بعيدة، وبخاصة في ظل وجود قطاع عريض من المصريين الذين تعود اصولهم لأرمينيا، والذين لجأوا لها في فترات الحروب السابقة وكان لهم اسهاماتهم في إثراء الحياة الثقافية والفنية وفي مختلف المجالات.

وقال شكري لقد تحدثنا عن الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا، وأهمية تكثيف الزيارات بين وفود البلدين في الفترة المقبلة، وناقشنا الدعوة الموجهة للرئيس السيسي من نظيره الارميني والتي كان مقررا لها خلال الفترة الماضية ولكن تم تأجيلها نظرا للظروف التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتا الي أن المباحثات بين الجانبين تناولت أوجه التعاون في مجالات العمل المشترك في المنظمات الدولية والأقليمية والترشيحات من البلدين وضرورة الوقوف بجانب المرشحين من البلدين.

من جانبه قال وزير الخارجية الارميني أن يعتز بهذه الزيارة لمصر الدول الرائدة في المنطقة، والتي كانت أول دولة عربية وشرق أوسطسة أعترفت باستقلال أرمينيا، وهذا ليس بغريب علي مصر لأن البدين تربطهما روابط تاريخية وحضارية ممتدة، فهي التي احتضنت عشرات الألاف من الأرمن في الوقات العصيبة، وأن هناك ما يقرب من 10 الأف مصري من أصول أرمينية يفتخرون بمصريتهم ويفخرون بجذورهم الأرمينة هؤلاء كان لهم اسهامات كثير في تطوير المؤسسات المصرية.

وأضاف الوزير الأرميني أن الزيارة هي للتعبير عن عمق هذه العلاقات في الأمن والسلم، وناقشنا مختلف القضايا وبخاصة الأزمة الحالية التي تمر سوريا والتوترات في منطقة شرق المتوسط، وبحثنا بجانب القضايا السياسية القضايا الخاصة بالتعاون الاقتصادي في مجال تكنولوجيا المعلومات والدفاع والتعليم والتي بإمكاننا أن تنعاون فيها، لافتا الي أن أرمينيا تثمن دور مصر في التعاون مع الاتحاد الاورواسيوي لتحقيق بعض الاهداف ، ومنها تحديات السلام والأمن بمختلف المناطق، من شمال افريقيا الي جنوب أوروبا ومنطقة القوقاز .

وقال بالنسبة للشرق الأوسط هناك تضامن مع اليونان وقبرص في حقوقهم في منطقة شرق المتوسط، وهذه الحقوق لايمكن التنازل عنها، وتطرقنا كذلك للنزاع الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان، وأوضحنا أننا نلتزم دائما بالحل السلمي لهذه القضايا لاننا صانعين للسلام، لكن هذا لا يمنع من القول أن لدينا القدرة علي الدفاع عن انفسنا وعن أقليم ناجوركرباخ، مشيرا الي أن تركيا كانت الدولة الوحيدة التي سارعت بنقل العسكريين الأرهابيين الي الاقليم المتنازع عليه ودعمت الموقف الأذربيجاني .

وقال شكري ردا علي سؤال حول زيارة الوفد الليبي للقاهرة والذي كان به عدد من المسؤولين بحكومة الوفاق من الغرب الليبي ، لإن مصر تعزز جميع الجهود المبذولة لخروج الشعب الليبي من أزمته، وانها تثمن علي الجهود المبذولة في المباحثات الجارية في بوزنيقة بالمغرب ، وأنه ليس لمصر ان تتحفظ علي أي طرف بعدما أنخرطت الاطراف كافة في حوار يعمل علي تحقيق وحدة الاراضي والمقدرات الليبية من أي استغلال خارجي، وأن مصر تسعي الي هدف واحد وهو عدم التدخل في الشؤون الليبية وأن تدخلها كان بهدق تثبيت الوضع العسكري ومنع تضخمه، وأن تلجأ كل الاطراف الي الحوار الذي يحقق أمن وسلامة هذا البلد الشقيق.

قال أن المباحثات السابقة التي عقدت في جنيف كمبادرة لنزع فتيل الأزمة الليبية، نص فى أحد بنوده على استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية "5 + 5" ، برعاية الأمم المتحدة، وأن هناك العديد من الدول المؤثرة تسعي للوصول الي توافق كافة الاطراف الليبية غير أن هناك تدخلات خارجية تسعي لتعزيز بقاءها في الارض اليبية مستخدمة الارهاب والعاناصر المتطرفة، غير أن مصر ستواصل جهودها للتوصل لاتفاق ليبي ليبي يحفظ مقدرات ووحدة هذا الشعب وترابه الوطني.

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وحول تصريحات ياسين أقطاي المتحدث بأسم الرئيس التركي والتي قال فيها ان التواصل بين تركيا ومصر ضروري رغم الخلافات بين رئيسي البلدين، قال نحن لا ننظر الي التصريحات ولكن ما يهمنا السياسات والأفعال التي يتم تطبيقها علي الارض، فاذا تعارضت السياسات مع التصريحات تصبح هذه التصريحات غير ذي قيمة، مشيراً الي أن الجانب المصري يرصد كافة الأفعال والتدخلات في المناطق كافة.