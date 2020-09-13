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شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين بورسعيد»: ضبط 2 طن دقيق مدعم داخل مخابز طباقي بدائرة العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات التموينية لضبط السوق ومصادرة المخالفات والمواد غير الصالحة للاستخدام، قامت حملة مكبرة، برئاسة ناصر ثابت، مدير مديرية التموين ببورسعيد، ومجدى خضر وكيل المديرية، حيث تم ضبط ٢ طن دقيق مدعم داخل مخابز طباقي بدائرة العرب، وضبط ٢ طن عسل أسود معبأ داخل صفائح سابق استخدامها.
وتستمر جهود مديرية التموين في متابعة مدى صلاحية المنتجات في الأسواق وصلاحيتها للاستخدام الآدمى، وضبط كافة المنتجات الفاسدة وتوقيع العقوبات على المخالفين.
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