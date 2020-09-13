الرئيس يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية شمال سيناء ومنطقة جنوب الوادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الموارد المائية والرى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظ شمال سيناء، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد الجيش الثانى الميدانى، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء". وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء ومنطقة جنوب الوادى بشرق العوينات وتوشكي. Advertisements واطلع الرئيس على جهود جهات الدولة المختلفة لتهيئة البنية الأساسية للتنمية فى تلك المناطق خاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية والموارد المائية والزراعة. ووجه الرئيس بأن يتم العمل بشكل متكامل بين القطاعات المعنية فى إطار نهج استراتيجى شامل يحقق مصلحة وغايات الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات عمرانية حديثة فى شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي. كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على جهود تعزيز محاور الزراعة والرى عن طريق شق الترع والقنوات المائية لنقل المياه من محطات المعالجة فى غرب قناة السويس إلى شرقها، فضلًا عن جهود تطوير مدن شمال سيناء، لا سيما مدينة العريش، وذلك فى إطار الرؤية الشاملة للدولة لإعادة صياغة وتطوير المنطقة وبنيتها الأساسية من خلال إنشاء عدد من المحاور الجديدة ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية، إلى جانب تجديد المنشآت والمبانى وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي.

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