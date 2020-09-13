شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أجمل.. الرئيس السيسي يبنى 457 شقة يوميا للمواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشروعات ضخمة وكبرى فى شتى المحافظات، من أجل المواطن المصرى.

وجاء بالتقرير والثائقى الجديد: "كل يوم مع الرئيس السيسى، مصر بتبقى مصر تكون بلد تانية، مصر أجمل، مصر جديدة، مصر اللى بنعرفها بتتغير مدنها بتزيد وبتكبر، شوارعها أوسع، مع الرئيس السيسى كل يوم 457 أسرة بتفرح بشقتها الجديدة" .

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وتابع التقرير: "فى 6 سنوات نفذنا مليون وحدة سكنية جديدة، بمستويات مختلفة، ودقة متناهية، كل أسبوع بتخصص 1169 قطعة، أرض مرفقة لتبدأ فيها الحياة، فى 6 سنوات تم تخصيص 365 ألف قطعة أرض بالمرافق، المصريين بيسابقوا الزمن، فى 6 سنوات أنشأ المصريين مع رئيسهم عبد الفتاح السيسى، 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع".