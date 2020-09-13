شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد وسيدة القطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

طقس مائل للحرارة غدا بالوجه البحرى والرطوبة 85% والعظمى بالقاهرة 34 درجة

وزيرة التضامن: 85% من المتعافيات كشفوا أن الخلافات الأسرية سبب وقوعهم فى الإدمان

مصر للطيران تسير غدا 26 رحلة دولية وداخلية واستثنائية

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد وسيدة القطار

وزير الرى يعلن تشكيل لجنة لمتابعة الفيضان ووضع سيناريوهات التعامل

التعليم تعلن انطلاق امتحانات القبول بمدارس المتفوقين إلكترونيا اليوم

"الأزهر" يعلن موعد تسجيل رغبات الطلاب والتوزيع الجغرافى يطبق على الكليات الطبية

وزير المالية لـ"الخليج 365": لا نية لزيادة الضرائب والسياسات الضريبية مستقرة

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وزيرة البيئة تعلن الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات خلال 5 أشهر

التضامن ترسل 197 طن مساعدات غذائية واغاثية إلى شمال وجنوب السودان

وزير الأوقاف يدعو إلى إنشاء مدونة سلوك قيمية جادة لكل طالب

وزيرة الهجرة تستقبل سفير العراق فى مصر لبحث التعاون المشترك بملف المهاجرين

وزير النقل يعلن تطوير فورى لمحطة وورش عربات السكك الحديدية بمحافظة المنيا

القوى العاملة تحرر 494 محضرا وتغلق 53 منشأة لمخالفة القانون وتعين 4297 شابا

وزارة الرى تعلن بدء تخفيض المنصرف خلف السد العالى استعدادا لموسم السيول